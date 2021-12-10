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54 минуты назад

На Украине сообщили о готовности обменять пленных

Украинская сторона была готова совершить обмен пленными по схеме «60 на 60». На это предложение ответили отказом. Об этом рассказал в эфире телеканала «1+1» внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

На Украине сообщили о готовности обменять пленных
Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look PresCelestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Мы предложили в очередной раз обменять пленных. Три варианта мы предложили — обменять 13, 24 и 60 человек, если быть точным, то 59 или 58. Также это отвергнуто, — сказал Арестович.

Крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2019 года. Тогда Киев получил 76 человек, а Донецк и Луганск — 123. Незадолго до этого, в сентябре, Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле «35 на 35». В Киев, в частности, отправились задержанные в Керченском проливе моряки и осуждённый по обвинению в терроризме режиссёр Олег Сенцов, а в Москву среди прочих вернулись журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимир Цемах.

В апреле 2020 года Киев передал непризнанным республикам 14 человек, а они в ответ — 20. Больше обменов не было.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страна будет обменивать пленных только в формате «всех на всех».

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