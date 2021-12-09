Псаки: США намерены продолжить взаимодействие с РФ по вопросам о безопасности в Европе

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению взаимодействия с Россией по ее вопросам относительно безопасности в Европе. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили пояснить, есть ли какие-то новые данные об анонсированной президентом США Джо Байденом встрече представителей РФ и НАТО по вопросам безопасности. По ее словам, американский лидер имел в виду "целый ряд дискуссий и контактов", которые США продолжают "вести в настоящий момент". Однако, как отметила Псаки, она пока не может сообщить ни о каких конкретных встречах. "Два президента дали поручение своим командам продолжить взаимодействие, и мы также ожидаем, что оно продолжится", - пояснила представитель Белого дома.

Дальнейшие контакты

Вашингтон и Москва условились о проведении дальнейших контактов после онлайн-встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила Псаки.

"Во время беседы [Байдена] с президентом Путиным они обсудили и договорились, что их команды будут продолжать взаимодействие в рамках текущих обсуждений и контактов", - сказала она.