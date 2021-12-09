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5 часов назад

Байден проводит телефонную беседу с Зеленским

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден начал телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 мск). Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Звонок по защищенной связи президента Байдена с украинским президентом Зеленским начался в 13:34", - говорится в заявлении.

Ранее Белый дом сообщал, что Байден в четверг поговорит с Зеленским, "чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины". После этого он также намерен обсудить с лидерами стран "Бухарестской девятки" состоявшийся во вторник онлайн-саммит РФ - США.

Президент РФ Владимир Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил вероятность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.

Конфликты,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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