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2 часа назад

Рябков заявил, что визит Нуланд в Москву не планируется

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следующий визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву не планируется. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока ничего не планируется. Но все это достаточно подвижная материя. Сегодня не планируется, завтра планируется. В данном случае я безотносительно к конкретным тем или иным персоналиям говорю. Но поскольку тема происходящего на Украине и вокруг нее имеет настолько острый и во многом определяющий наш диалог с Вашингтоном характер, дальнейшие контакты я вполне допускаю, но пока договоренностей нет", - сказал он.

Также Рябков отметил, что Россия не против подключения США к "нормандскому формату", но не совсем понимает, с чем Вашингтон может в него прийти. "Мы не против этого (подключения США к "нормандскому формату" - прим. ТАСС), во-первых. Во-вторых не мы испытываем сомнения на эту тему. В-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат", - сказал он.

Рябков также выразил сомнение по поводу степени возможной вовлеченности США в сдерживание Киева и требование выполнения "Минска-2" от украинских властей в том случае, если Вашингтон подключится к формату.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал, что РФ не обсуждает с ФРГ и Францией присоединение США к "нормандскому формату".

Президент РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Конфликты,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,Александр Грушко,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД,ИТАР-ТАСС,
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