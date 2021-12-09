Рябков заявил, что односторонних уступок США и ЕС со стороны России быть не может

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия не намерена предоставлять США и Евросоюзу никаких односторонних уступок, но всегда готова к диалогу на принципах равноправия. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании попечительского совета Российского совета по международным делам.

"Мы, разумеется, всегда готовы к поддержанию честных, взаимоуважительных отношений с США и государствами ЕС. При этом любой диалог с ними возможен только на принципах равноправия. Ни о каких односторонних уступках, которые всегда воспринимались и будут восприниматься нашими оппонентами как проявление слабости, речи идти не может", - сказал он.

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"К сожалению, к такому взаимодействию на Западе пока не готовы", - констатировал Рябков.

По словам Рябкова, Москва рассчитывает, что США и их союзники в Европе не станут пересекать "красные линии" и раскручивать конфронтационную спираль.

"Мы рассчитываем, что Вашингтон и его европейские союзники проявят мудрость, вспомнят, наконец, о фундаментальном принципе равной и неделимой безопасности, что предполагает учет интересов и озабоченностей всех без исключения государств Евроатлантики, и не станут переходить "красные линии", которые есть и которые формулируются весьма четко и доходчиво для оппонентов. Это позволит избежать дальнейшего раскручивания конфронтационной спирали", - сказал он.

В настоящий момент, по словам замминистра, к такому взаимодействию "на Западе пока не готовы". "Линия на системное сдерживание России продолжает усиливаться, нагнетается напряженность вблизи российских границ. Глубокое беспокойство вызывают поставки киевскому режиму летательного вооружения, в целом провокационные попытки затянуть Украину в свою орбиту", - подчеркнул он.

Рябков в этой связи напомнил, что российская внешнеполитическая служба, в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина, работает над достижением "надежных и долгосрочных гарантий безопасности на западном направлении". "Речь идет именно о правовых юридических гарантиях, которые включали бы дальнейшее нерасширение НАТО на Восток, неразмещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от нашей территориии", - пояснил он.

Сдерживание России и Китая

Рябков заявил, что НАТО, не способная справляться с реальными вызовами и угрозами, нашла смысл своего существования в сдерживании России и Китая.

"А такой рудимент холодной войны как Североатлантический альянс, демонстрирующий неспособность эффективно купировать многочисленные реальные вызовы и угрозы, нашел смысл своего существования в сдерживании России и теперь все больше Китая", - сказал Рябков.