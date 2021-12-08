Салливан считает "Северный поток – 2" рычагом влияния на Россию, а не наоборот

В настоящее время проект газопровода "Северный поток — 2" является рычагом влияния западных стран на Россию, а не наоборот. Такую позицию высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА "Новости". "Мы, как я вчера говорил с трибуны [Белого дома], интенсивно взаимодействовали с германским правительством по вопросу трубопровода "Северный поток — 2". И пока мы здесь сегодня сидим, "Северный поток — 2" является нашим рычагом влияния на [президента РФ Владимира] Путина, а не рычагом влияния Путина на нас, поскольку, если он войдет на Украину, мы можем сделать шаги, чтобы гарантировать, что "Северный поток — 2" окажется под угрозой", - пояснил свою мысль Салливан. Ранее палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов (363 против 70) приняла законопроект о расширении бюджета на национальную оборону (NDAA), увеличив и одобрив бюджет страны на 2022 год. Законодатели отказались от ряда предложений, таких как санкции в отношении России и газопровода "Северный поток — 2". Тем не менее на инициативу "военного сдерживания" России оборонный бюджет предполагает увеличение трат с $3,5 млрд до $4 млрд. Голосование по законопроекту проходило спустя несколько часов после переговоров президентов американского президента Джо Байдена и Владимира Путина по видеосвязи. В первоначальной версии бюджета США на следующий год присутствовали многочисленные упоминания "Северного потока — 2", но в окончательную версию они не вошли после того, как это вызвало недовольство со стороны администрации Байдена, потребовавшей исключить эту статью из счетов бюджета, чтобы не провоцировать напряженность в отношениях с Германией. В ФРГ, в свою очередь, призвали не допустить конфронтации в вопросе реализации "Северного потока – 2". При этом Германия настаивала на верховенстве права при разрешении в том числе вопроса, связанного со строительством и запуском газопровода.