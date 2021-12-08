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2 часа назад

Байден заявил о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности России действиями НАТО

Американский президент Джо Байден заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и странами НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса, сообщает РИА Новости.

«Позитивная новость в том, что наши команды в постоянном контакте. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге», — сказал американский президент журналистам.

Накануне российский президент Владимир Путин в беседе с Байденом подчеркнул, что Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

По словам президента, блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России, альянс недружественен и объявляет страну своим противником.

Вместе с тем он назвал переговоры с американским коллегой открытыми и конструктивными.

Конфликты,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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