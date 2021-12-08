Байден предупредил Путина о введении суровых санкций в случае вторжения РФ на Украину

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в среду, что во время онлайн-переговоров предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции против Москвы в случае вторжения РФ на Украину.

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Журналисты во время беседы с американским президентом на лужайке Белого дома попросили прокомментировать состоявшийся разговор глав двух государств. "Я был весьма прямолинеен. <...> Он (Путин - прим. ТАСС) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было", - сказал Байден.

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Он осознает, что Россия примет ответные меры на суровые рестрикции со стороны США. "Его (Путина - прим. ТАСС) немедленный ответ заключался в том, что он понимает это. И я указал, что знаю, что он примет ответные меры", - добавил Байден.

Его спросили, исключает ли он возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на ее границе с Россией. "Это не рассматривается", - сказал президент.

Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому Соединенные Штаты не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом, отметил Байден.

"У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (устава НАТО - прим. ТАСС), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину", - сказал американский лидер.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.