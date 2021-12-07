Лавров: РФ продолжит поддерживать "сахельскую пятерку" техникой и подготовкой миротворцев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Москва продолжит оказывать поддержку формирующимся силам Сахельской группы пяти (G5 Сахель - Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания) поставками вооружений, соответствующей техникой и подготовкой миротворцев для противодействия террористической угрозе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Махаматом Зене Шерифом.

"Мы рассказали о тех шагах, которые Россия принимает для того, чтобы поддержать формирующиеся силы "сахельской пятерки". Процесс их становления сейчас заканчивается. Мы будем поддерживать этот процесс и далее поставками наших вооружений, соответствующей техникой, подготовкой кадров, в том числе подготовкой миротворцев", - указал глава дипведомства.

Видео дня

По словам министра, Москва и Нджамена придерживаются единой позиции, что только через "общенациональный диалог, в котором должны участвовать все главные политические силы каждого общества, можно решать ситуацию по нормализации в той или иной стране". "Мобилизуя при этом все имеющиеся возможности и самих африканцев, и международного сообщества на борьбу с террористическими группировками", - добавил Лавров.

Как отметил министр, российская сторона считает принципиально важным "помочь Африканскому континенту избавиться от этого зла [террористической активности], избавиться от других угроз и вызовов, включая наркотрафик и иные формы организованной преступности". "При этом будем всегда выступать за то, чтобы африканцы сами определяли пути решения своих проблем. А мировое сообщество через Совет Безопасности ООН и другие структуры должно оказывать моральную, политическую, правовую и материальную поддержку", - резюмировал он.

Саммит Россия - Африка

Лавров также сообщил, что партнеры из Чада поддержали проведение второго саммита Россия - Африка, запланированного на осень 2022 года.

В ноябре руководитель секретариата форума партнерства "Россия - Африка", посол РФ по особым поручениям Олег Озеров сообщил, что свое желание принять участие в мероприятии выразили многие страны Африканского континента. В рамках саммита ожидается обсуждение конкретных предложений по развитию сотрудничества между Россией и Африкой.

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Второй саммит, намеченный на осень 2022 год, должна принять африканская сторона.

Сахельская группа

Сахельская группа пяти была создана в феврале 2014 года в целях поддержания системы безопасности в западной зоне Сахеля и координации борьбы с международным терроризмом. Штаб-квартира секретариата G5 находится в столице Мавритании - городе Нуакшот. Страны - члены G5 создали в 2015 году совместные армейские силы по борьбе в регионе Сахель с террористическими группировками.