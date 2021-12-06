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6 часов назад

Госдеп США призвал не мешать Украине стремиться стать членом НАТО

Никто не должен пытаться ограничивать стремления Украины вступить в НАТО, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Мы неоднократно подтверждали... что у Украины есть право самой определять своё будущее. Никто не должен иметь права вето относительно того, что делает НАТО, и того, что делают такие страны, как Украина», — сказал он во время брифинга.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае ухода стран НАТО от обсуждений о гарантиях безопасности Москва будет вынуждена принимать меры.

Кроме того, Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.

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