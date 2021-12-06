Псаки заявила, что разговор Байдена с Путиным не будет заключаться в изложении угроз

«Я думаю, что дело не в угрозах, а в том, чтобы донести, что правильный путь вперёд возможен посредством дипломатии. В то же время, что касается финансовых мер, мы активно консультировались с союзниками и считаем, что есть возможность дальнейших действий, которые нанесут значимый и серьёзный вред российской экономике. Можете называть это угрозой или фактами, подготовкой — как вам угодно, но мы говорили об этом публично, и президент определённо об этом скажет», — заявила представитель администрации США.