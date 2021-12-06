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4 часа назад

Папа римский решил встретиться с патриархом Кириллом

Папа римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл могут встретиться в ближайшем будущем в Москве. Об этом заявил глава Римско-католической церкви во время пресс-конференции. Предыдущая встреча предстоятелей состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года. В 1965 году патриарх Константинополя Афинагор I и папа римский Павел VI подписали декларацию о снятии взаимных отлучений 1054 года, когда католическая и православная церкви полностью разделились.

Папа римский решил встретиться с патриархом Кириллом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Думаю, на следующей неделе ко мне приедет (глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит) Иларион, чтобы согласовать возможную встречу. Патриарх должен путешествовать, не знаю точно куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», — заявил Франциск журналисту ТАСС.

Во время встречи в 2016 году Франциск и Кирилл подписали совместную декларацию из 30 пунктов. После этого в мае 2017 года в Россию временно перенесли часть мощей святителя Николая, одного из самых почитаемых православными святых, которые находятся в итальянском городе Бари. Каждый год РПЦ и Римско-католическая церковь отмечают годовщину встречи папы и патриарха.

Конфликты,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,РПЦ,ИТАР-ТАСС,
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