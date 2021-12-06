"В Россию побежим": украинцы о планах в случае войны

Украинцы намерены бежать на территорию России в случае военного конфликта в стране. Об этом они написали в Сети.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Евросоюзу грозит серьезный миграционный кризис в случае войны на территории его страны. По словам руководителя ведомства, приток украинцев может ввергнуть содружество в хаос.

Однако простые граждане не согласились с высказыванием министра. Украинцы предпочли другое направление для бегства, чем поставили Киев в неудобное положение. Речь идет о Российской Федерации.

«Я выбираю неожиданное для таких, как Резников, направление. В Россию побежим, в Европе мы уже с 2014 года. Хватит, пожили», — написал один из пользователей.

«Побегут в ЕС те, кто боится гнева народа за экономический и межнациональный геноцид своих граждан, а основная масса встретит освобождение цветами», — заметил другой комментатор.

«Бежать будем не в ЕС, а с хлебом и солью навстречу войскам РФ», — заявил один из украинцев.