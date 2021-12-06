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18 часов назад

CNN: США в ближайшее время могут объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, скоро объявит о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источники.

CNN: США в ближайшее время могут объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Фото: ТАССТАСС

По его сведениям, речь будет идти о полном отсутствии американских официальных лиц на Олимпиаде. Такое решение позволит послать Китаю четкий сигнал и при этом не лишать американских спортсменов возможности участвовать в соревнованиях. Как ожидается, объявление о бойкоте состоится на этой неделе.

Ранее на многочисленные вопросы журналистов по этой теме Байден уклонялся от ответа.

В Белом доме и Госдепе на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.

В мае этого года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в соревнованиях. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин такие утверждения категорически отвергает. При этом Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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