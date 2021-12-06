В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России

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Ранее тот предположил, что для Украины существует "очень серьезная угроза" со стороны России. Он заявил, что НАТО готова будет укреплять свой оборонительный потенциал в случае российской агрессии в республике.

Алексей Чепа, комментируя эти заявления RT, отметил, что страны НАТО рассматривают Украину как плацдарм для провокаций против России. "И делают все, чтобы атмосфера напряженности поддерживалась, заставляя руководство Украины действовать в том же русле", - добавил депутат.