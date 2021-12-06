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18 часов назад

В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России

Заявления о том, что Россия готовит военные действия против Украины, - это абсурд и провокация. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на эту тему.

В Госдуме назвали абсурдом слова Блинкена об "угрозе" Украине от России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ранее тот предположил, что для Украины существует "очень серьезная угроза" со стороны России. Он заявил, что НАТО готова будет укреплять свой оборонительный потенциал в случае российской агрессии в республике.

Алексей Чепа, комментируя эти заявления RT, отметил, что страны НАТО рассматривают Украину как плацдарм для провокаций против России. "И делают все, чтобы атмосфера напряженности поддерживалась, заставляя руководство Украины действовать в том же русле", - добавил депутат.

Политик констатировал, что страны НАТО во главе с США ничего не делают для того, чтобы заставить Украину выполнять Минские соглашения.

Конфликты,Энтони Блинкен,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,Госдума,
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