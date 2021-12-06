CNN: в США рассматривают новые санкции против «окружения Путина»

В США власти рассматривают возможность введения санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, передает ТАСС.

По их данным, новые санкции включают членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина, российские энергетические компании, а также отключение страны от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Также отмечается, что окончательные решения по санкциям в целом и каким-либо срокам их введения еще не приняты. Администрация президента США Джо Байдена, как сообщается, ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.