Посол Украины составил для ФРГ «список карательных мер» против РФ

Никогда ещё опасность нападения России на Украину не была так реальна, чем в эти недели. <...> Украина лично призывает нового канцлера Олафа Шольца сразу после его избрания очень наглядно представить все серьёзные последствия атаки на Украину, — подчеркнул Мельник.