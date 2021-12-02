Россия отменила визы с европейским государством

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в госсекретариате по иностранным делам Сан-Марино, заключение соглашения о взаимной отмене виз свидетельствует «об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества».