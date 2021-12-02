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1 час назад

Россия отменила визы с европейским государством

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

Россия отменила визы с европейским государством
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как заявили в госсекретариате по иностранным делам Сан-Марино, заключение соглашения о взаимной отмене виз свидетельствует «об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества».

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что для посещения этого европейского государства россиянам требуется шенгенская или итальянская виза, так как карликовая республика находится на территории Италии, а авиасообщение с этой европейской страной не возобновлено.

Конфликты,Сергей Лавров,Ассоциация туроператоров России,МИД,
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