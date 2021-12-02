Кулеба: Лукашенко словами о готовности посетить Крым "сжег мосты" в отношениях с Украиной

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщив о готовности посетить Крым, "сжег мосты" в отношениях с Киевом. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому изданию Sargs.lv, опубликованном в четверг на сайте украинского посольства в Латвии.

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"Это небольшая, но очень важная деталь гораздо более масштабной картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины", - сказал он. При этом Кулеба назвал Лукашенко вместо президента "диктатором".

Кулеба также заявил, что Украина не видит признаков подготовки белорусской армии к нападению на украинское государство.

"Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения", - сказал он. В то же время, добавил министр, Украина "рассматривает подобный сценарий на очень серьезном уровне", а в Киеве "не исключают такую возможность".

Кулеба заявил в этой связи, что для недопущения ситуации, когда возможно вторжение на Украину, существует необходимость направить на границу с Белоруссией соответствующее число военнослужащих. Киев, продолжил министр, в настоящее время решает вопрос, где найти эти ресурсы. "Проблема в том, что наши возможности не безграничны, поскольку, забирая военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке", - констатировал глава МИД.