В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
5 часов назад

Кулеба: Лукашенко словами о готовности посетить Крым "сжег мосты" в отношениях с Украиной

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщив о готовности посетить Крым, "сжег мосты" в отношениях с Киевом. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому изданию Sargs.lv, опубликованном в четверг на сайте украинского посольства в Латвии.

Кулеба: Лукашенко словами о готовности посетить Крым "сжег мосты" в отношениях с Украиной
Фото: ТАССТАСС

"Это небольшая, но очень важная деталь гораздо более масштабной картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины", - сказал он. При этом Кулеба назвал Лукашенко вместо президента "диктатором".

Кулеба также заявил, что Украина не видит признаков подготовки белорусской армии к нападению на украинское государство.

"Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения", - сказал он. В то же время, добавил министр, Украина "рассматривает подобный сценарий на очень серьезном уровне", а в Киеве "не исключают такую возможность".

Кулеба заявил в этой связи, что для недопущения ситуации, когда возможно вторжение на Украину, существует необходимость направить на границу с Белоруссией соответствующее число военнослужащих. Киев, продолжил министр, в настоящее время решает вопрос, где найти эти ресурсы. "Проблема в том, что наши возможности не безграничны, поскольку, забирая военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке", - констатировал глава МИД.

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным. В Крыму уже сообщили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "вполне соответствует духу братских отношений между народами" России и Белоруссии.

Конфликты,Дмитрий Кулеба,Александр Лукашенко,Владимир Путин,МИД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители