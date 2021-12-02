В России ввели карантин для прибывающих из ЮАР

В России ввели 14-дневный карантин для прибывающих их Южно-Африканской Республики (ЮАР) и граничащих с ней стран. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Попова заявила, что туристов, которые должны уйти на карантин немного. По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас находятся несколько сотен россиян.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что омикрон-штамм коронавируса будет выявлен в России. По его словам, проводится масштабное секвенирование геномов коронавируса для возможного выявления омикрон-штамма. Он обнаружен уже в 26 странах.