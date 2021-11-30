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10 часов назад

Лавров: страны Запада отказываются юридически закрепить принцип неделимости безопасности

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия многократно предлагала юридически закрепить принцип неделимости безопасности, однако Запад отказывается это делать, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой.

"Мы многократно начиная с середины прошлого десятилетия предлагали в этой ситуации придать принципу неделимости безопасности юридически обязывающий характер, Запад категорически отказывается это делать", - сказал он.

По словам Лаврова, сейчас Москве нужно "предельно заострить" данную проблему, настаивая на долгосрочных гарантиях безопасности.

"Перед нами президент поставил задачу все-таки предельно заострить эту проблему, настаивать на необходимости согласования долгосрочных, устойчивых гарантий безопасности", - добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ, призывал поставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России гарантий безопасности на западном направлении.

Конфликты,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,ИТАР-ТАСС,
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