В США сенаторы заблокировали проект бюджета с санкциями против России

Сенаторы от Республиканской партии США заблокировали на заседании верхней палаты Конгресса проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается в Америке с 1 октября). Трансляция заседания велась на сайте Сената Соединенных Штатов.

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Против проекта стоимостью около 770 миллиардов долларов проголосовал 51 человек, за высказались 45. Чтобы проект перешел на следующий уровень рассмотрения, он должен набрать 60 голосов.

Недовольство республиканского сенатского меньшинства вызвал пакет из 18 поправок в оборонный бюджет. Демократы заблокировали предложения республиканцев внести в проект дополнительные ограничения в отношении "Северного потока-2".

Сенаторы продолжат обсуждение проекта оборонного бюджета до тех пор, пока не придут к согласию. Дату следующего заседания объявит лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Ранее нижняя палата Конгресса одобрила проект оборонного бюджета, в который включены ряд инициатив, направленных против России, в том числе они касаются газопровода "Северный поток-2".