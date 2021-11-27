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Зеленский ответил на петицию о запрете въезда россиян на Украину

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Гражданам России пока не стоит ждать новых ограничений при въезде на Украину. К таким выводам можно прийти из ответа украинского президента Владимира Зеленского на требование закрыть границы Украины для россиян. Документ опубликован на сайте президента.

Зеленский ответил на петицию о запрете въезда россиян на Украину
Фото: ReutersReuters

Петицию с предложением полностью запретить въезд граждан России на территорию Украины инициировал украинский политик, глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация «Правый сектор», признана экстремисткой организацией, запрещена в России) Сергей Стерненко. Уже 11 ноября стало известно, что петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения ее президентом Украины.

Однако требования Стерненко Зеленский проигнорировал. «Ведение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений», — уклонился от ответа президент.

Зеленский добавил, что отправил петицию на изучение премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову.

Ранее на Украине в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили о пропасти между действиями Зеленского и интересами украинского народа. Оппозиционеры пожаловались на президента, что не слышат от него внятных ответов на стоящие перед страной вызовы.

Конфликты,Денис Шмыгаль,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Правый сектор,
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