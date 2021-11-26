Алиев заявил, что решения трехсторонней встречи в Сочи повысят безопасность в регионе

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Решения, принятые по итогам переговоров в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе, сказал в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня состоялся обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор. <...> Мы открыто обсуждали наши планы, открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. И главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, думаю, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой", - отметил Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По его оценке, на трехсторонней встрече состоялся обстоятельный и искренний разговор.

В Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией и начать этап нормального взаимодействия.

"Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. Думаю, что в таком [трехстороннем] формате мы именно достигаем своих целей", - сказал азербайджанский лидер.

После окончания военных действий в Карабахе Баку передал Еревану более 100 армянских военнослужащих.