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Постпред РФ в Вене заявил, что многих стран есть вопросы к альянсу AUKUS

ТАСС
45 минут назад

ВЕНА, 26 ноября. /ТАСС/. Обсуждение альянса AUKUS в МАГАТЭ показало, что у многих стран есть к нему вопросы. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Twitter постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Рассмотрение вопроса AUKUS советом директоров МАГАТЭ показало, что у многих стран есть серьезные вопросы по поводу этого "партнерства" и его последствий для глобального режима нераспространения. Эта тема требует должного внимания со стороны секретариата и совета МАГАТЭ".

О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения предусматривают, в частности, планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок по технологиям США, а также переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. В настоящее время АПЛ не стоят на вооружении Австралии.

Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу CNBC, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность.

Конфликты,Михаил Ульянов,Владимир Путин,МАГАТЭ,ИТАР-ТАСС,
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