Посол Финляндии в Москве заявил о необходимости сотрудничества с РФ в арктических форматах

МУРМАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Россия и Финляндия, председательствующие в арктических форматах, должны сотрудничать для укрепления эффективности общей деятельности. Об этом заявил в среду посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря на IV Международной сессии "Сотрудничество в Арктике".

"Я рад, что период нашего председательства совпадает с периодом председательства России в Арктическом совете. Существует много возможностей для сотрудничества во время наших председательств. В связи с особенностями региона подчеркивается значение трансграничного сотрудничества. В Баренцевом регионе много сильных сторон, в том числе уникальная культура и природа, которым мы в дальнейшем должны уделять особое внимание", - сказал он.

Финляндия, председательствующая в Совете Баренцева/Евро-Арктического региона, имеет схожие с Россией цели по укреплению Арктики, добавил Хелантеря. "Темы программ наших председательств схожи, в том числе экономика замкнутого цикла, устойчивое обращение с отходами и сокращение выбросов черного углерода. Нам важно применять такие и другие существующие платформы сотрудничества", - указал он.