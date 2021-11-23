Лавров считает, что РФ нужна выверенная позиция для продвижения в сфере зеленой экономики

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российской стороне необходимо сформировать научно аргументированную и выверенную позицию для продвижения в сфере зеленой экономики, чтобы избежать рисков "зеленого протекционизма". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава дипведомства обратил внимание, что глобальному процессу энегроперехода сопутствует сегодня так называемая зеленая трансформация мировой экономики, которая, с одной стороны, несет с собой риски и уже "реально проявляющиеся опасности так называемого зеленого протекционизма", а с другой - стимулирует развитие России и других стран в соответствующем направлении.

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"Важно очень грамотно и своевременно воспользоваться этим, как принято говорить, окном возможностей, иметь свою выверенную, научно аргументированную позицию и активно закреплять ее как неотъемлемую часть многосторонних дискуссий", - отметил он.

По словам министра, некоторые влиятельные страны, которые включают в себя членов Евросоюза, пытаются политизировать зеленую повестку и использовать ее как инструмент протекционизма.

"Уже сегодня можно констатировать, что ряд влиятельных стран, в том числе члены ЕС, пытаются ее [зеленую повестку] изначально политизировать и использовать в качестве инструмента протекционизма. В наших контактах мы терпеливо разъясняем, что это может очень негативно сказаться на международных усилиях по борьбе с изменением климата", - сказал министр.

Лавров указал, что у делового сообщества вызывает серьезную обеспокоенность разработка Брюсселем пограничного корректирующего углеродного механизма. "По общему мнению, его задействование <...> чревато созданием новых ненужных барьеров, которые будут препятствовать международной торговле и разрушать сложившиеся цепочки стоимости. Это особенно печально, если мы учтем, что многие из этих цепочек и так находятся в крайне уязвимом положении вследствие глобальных логистических сбоев, вызванных мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией", - добавил он. При этом глава МИД подчеркнул, что диалог на эту тему продолжается и Москва внесла свои соответствующие предложения.

Министр также напомнил, что президент России Владимир Путин поставил цель достичь углеродной нейтральности "не позже" 2060 года. По словам Лаврова, возможность выполнения этой цели досрочно будет зависеть от того, насколько интересы России будут учтены. "Достижение целей, которые [на конференции ООН по изменению климата] в Глазго были согласованы, будет зависеть от того, насколько Запад осознает вредоносный характер своих запретов, а они применяются в отношении целого ряда государств, на применение высоких технологий, в том числе технологий для работы на шельфе, в арктических широтах и так далее. Это вопрос не отношений России с Западом, это вопрос глобального успеха или неуспеха в максимальном объединении усилий по обеспечению задач, которые мы все ставим в сфере борьбы с изменением климата", - резюмировал он.

"Эгоистичная политика Запада"

Россия уверена в контрпродуктивности эгоистичной политики Запада в области развития мировой экономики, заявил министр.

"В целом я убежден в контрпродуктивности и бесперспективности эгоистичной политики наших западных партнеров и ее несовместимости с принципами широкого международного сотрудничества", - сказал он.