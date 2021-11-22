В Госдепе приветствовали разъяснение президентом Болгарии высказываний о Крыме

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Администрация США приветствует заявление президента Болгарии Румена Радева, в котором он разъяснил свои высказывания относительно Крыма. Об этом сообщил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева с разъяснениями, в котором он подчеркнул, что Болгария поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и ясно дает понять, что Крым принадлежит Украине", - утверждал Прайс.

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Пресс-служба Радева в понедельник выступила со следующим заявлением: "С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно высказывалась в поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как президент Румен Радев подчеркнул в предвыборных дебатах, в настоящее время Крым контролируется Россией и более чем ясно, что эту проблему нельзя решить силовым путем".

Во время теледебатов 18 ноября Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии, и высказался за диалог между ЕС и Москвой. Он также подчеркнул, что "санкции по вопросу Крыма и Украины не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы". Отвечая на уточняющий вопрос оппонента Анастаса Герджикова на тему принадлежности Крыма, Радев подчеркнул, что "в настоящей момент Крым русский".

19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства. "Глубокую озабоченность" высказыванием Радева выразило посольство США в Болгарии.