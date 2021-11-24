Кремль не располагает данными о том, использовались ли Javelin в Донбассе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кремль не располагает данными о том, использовались ли противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin в Донбассе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, мы не располагаем информацией о том, где и как они были использованы. Но то, что они там есть - это очевидный факт", - сказал Песков, комментируя заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о применении киевскими силовиками в Донбассе американских ПТРК Javelin.

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Песков уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли использование Javelin рассматриваться как пересечение "красных линий", о которых говорит Владимир Путин. "Послушайте, "Джавелин" он же против чего-то используется, да? Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной", - сказал он.

Американское издание "Милитари таймс" сообщило в воскресенье со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова, что украинские военные уже применяли против сил республик Донбасса противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", поставленные США.

26 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания Bayraktar. В конце июня прошлого года США передали Украине противотанковые ракеты для комплексов "Джавелин" в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года, а также другое оружие и оборудование на общую сумму $60 млн.

Заявление Патрушева, что "на Украине может полыхнуть", является аргументированной точкой зрения.

В интервью "Аргументам и фактам" во вторник Патрушев заявил, что в условиях, когда Украина фактически оказалась под протекторатом Запада, ее экономика была разрушена, а общество - доведено до бесправия, в стране "в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах".

"Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, [представителя] органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития. И вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается. Это аргументированная точка зрения", - сказал Песков, комментируя данное заявление Патрушева.