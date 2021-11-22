Украина впервые применила ракетные комплексы Javelin в Донбассе

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе, об этом сообщает Military Times со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Фото: Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper

По его словам, вооружения наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar будут использованы против войск, ориентированных на Россию. Они призваны стать значительным психологическим сдерживающим фактором.

Буданов в беседе с изданием указал, что Украине, тем не менее, требуется помощь США. Он подчеркнул, что Вашингтон должен оказать поддержку Киеву как можно раньше, сейчас для этого самое подходящее время.