Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке решить конфликт в Донбассе силовым путем. Об этом он высказался в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

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Песков заявил, что Киев может пойти на провокации, чтобы оправдать заявления западных стран о якобы существующей угрозе вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что «истерика» вокруг подобных опасений нагнетается искусственно, и отметил, что украинское руководство, вероятно, пытается таким образом выйти на силовое решение ситуации в Донбассе.

По мнению пресс-секретаря российского президента, подобную стратегию Киев может реализовать под прикрытием учений НАТО в Черном море, а также американских и британских солдат, которых, по его словам, в регионе становится все больше и больше.

Песков также рассказал о действиях, которые необходимо предпринять для выхода из сложившейся напряженной ситуации. Он заявил, что для этого Североатлантический альянс должен остановить продвижение своей и политической и военной инфраструктуры в сторону российских границ и прекратить «накачивать» Украину современным вооружением, «окрыляя» ее на безумные поступки.