Россия и Турция договорились не раскрывать детали совместного производства С-400

Между тем в сентября в Сочи президент России Владимир Путин проводил встречу с Эрдоганом, в ходе которой, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, стороны "говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане военно-технического взаимодействия, ВТС, продолжении сотрудничества и расширении по С-400", а также "обсуждали возможности производства некоторых компонентов на турецкой территории".

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.