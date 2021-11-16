Зеленский не хочет покупать уголь «у сепаратистов»

Владимир Зеленский опроверг закупку угля в ДНР и ЛНР, попутно назвав соотечественников из Восточной Украины «сепаратистами». Своё отношение президент Украины высказал в видеообращении в Telegram-канале.

Глава государства заявил, что власть не будет «платить тем, кто не признаёт нашу независимость».

Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые каналы под разным соусом это осуждают, хотя, на мой взгляд, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы не платим и не будем платить тем, кто не признаёт нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к энергетической независимости Украины, — сказал основатель «Квартала 95».

Также Зеленский назвал лживой информацию о предстоящих веерных отключениях света из-за якобы возникшего дефицита топлива.

Отключения света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки про отключение света, отключайте звук на некоторых лживых каналах, — высказался президент.

Украинский лидер добавил, что скоро на Украину прибудут семь судов «Панамакс» с углём, которого вместе с добываемым на Украине топливом хватит, чтобы полностью закрыть «потребность энергетической сферы до конца года».