Байден настоял на более жестких санкциях против России

Президент США Джо Байден трижды за текущий год отклонял пакеты санкций против России, которые предлагали его советники по национальной безопасности — он настаивал на том, чтобы сделать их более жесткими, пишет издание Politico со ссылкой на источники, близкие к байденовской администрации.

Как отмечает издание, есть вероятность, что готовящиеся санкции вновь покажутся американскому лидеру недостаточно жесткими и он отправит их на доработку в четвертый раз.

О новом пакете санкций США против России стало известно 15 ноября. Отмечалось, что ограничительные меры связаны с предполагаемыми действия российского государства против Украины.