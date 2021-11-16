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Байден настоял на более жестких санкциях против России

Lenta.ruиещё 8
4 часа назад

Байден настоял на более жестких санкциях против России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Президент США Джо Байден трижды за текущий год отклонял пакеты санкций против России, которые предлагали его советники по национальной безопасности — он настаивал на том, чтобы сделать их более жесткими, пишет издание Politico со ссылкой на источники, близкие к байденовской администрации.

Как отмечает издание, есть вероятность, что готовящиеся санкции вновь покажутся американскому лидеру недостаточно жесткими и он отправит их на доработку в четвертый раз.

О новом пакете санкций США против России стало известно 15 ноября. Отмечалось, что ограничительные меры связаны с предполагаемыми действия российского государства против Украины.

Западные страны в последнее время заявляют об увеличении численности российских войск у границы Украины. В Кремле указали: сообщения о том, что Россия якобы перебросила свои танки к границе, не соответствуют действительности и являются вбросом.

Конфликты,Санкции,Санкции США,Джозеф Байден,
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