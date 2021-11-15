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Замсекретаря Совбеза России встретился со спецпредставителем США по Афганистану

ТАССиещё 1
3 часа назад

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов принял в аппарате ведомства спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Венедиктов принял в аппарате Совбеза спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста", - подтвердил собеседник агентства.

В понедельник у Уэста, который сейчас находится в Москве, также запланирована встреча со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. На ней, как отмечали в МИД РФ, планируется обсудить обстановку в этом государстве, сверить подходы по афганской проблематике.

Конфликты,Александр Венедиктов,Евгений Аношин,Замир Кабулов,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,МИД,ИТАР-ТАСС,
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