Замсекретаря Совбеза России встретился со спецпредставителем США по Афганистану

В понедельник у Уэста, который сейчас находится в Москве, также запланирована встреча со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. На ней, как отмечали в МИД РФ, планируется обсудить обстановку в этом государстве, сверить подходы по афганской проблематике.