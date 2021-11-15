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Эксперты Совбеза обсудили совершенствование системы госзакупок

ТАСС
57 минут назад

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) РФ по безопасности в экономической и социальной сфере провела очередное заседание. На нем обсуждалось совершенствование системы госзакупок, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Обсуждены дополнительные меры по совершенствованию системы государственных и муниципальных закупок", - говорится в сообщении.

Как отметили в Совбезе, эксперты сделали отдельный акцент на том, что необходимо обеспечивать полное и своевременное осуществление закупок, исключить неэффективное использование бюджетных средств, снижать долю неконкурентных закупок в общем объеме и повышать эффективность проведения электронных аукционов.

Конфликты,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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