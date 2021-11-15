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На Украине высмеяли помощь спецназа Британии против России

Елена Прошина
3 часа назад

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский высмеял сообщения о готовности Великобритании отправить на Украину около 600 бойцов в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Как сообщает РИА Новости, парламентарий заявил, что сложно было представить что-то меньшее, чем поддержка Лондона Польше в сентябре 1939 года.

На Украине высмеяли помощь спецназа Британии против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но Великобритания справилась, и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», — заявил Бужанский.

Напомним, что ранее стало известно о создании в Британии специальных подразделений для отправки на Украину в случает «конфликта» с Россией. Причиной для подготовки военных подразделений стали сообщения НАТО о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе Украины. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине.

При этом 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. В Кремле же заявили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

Конфликты,Максим Бужанский,Сергей Шаптала,Йенс Столтенберг,Верховная Рада,Генштаб,НАТО,
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