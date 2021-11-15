На Украине высмеяли помощь спецназа Британии против России

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский высмеял сообщения о готовности Великобритании отправить на Украину около 600 бойцов в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Как сообщает РИА Новости, парламентарий заявил, что сложно было представить что-то меньшее, чем поддержка Лондона Польше в сентябре 1939 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Но Великобритания справилась, и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», — заявил Бужанский.

Напомним, что ранее стало известно о создании в Британии специальных подразделений для отправки на Украину в случает «конфликта» с Россией. Причиной для подготовки военных подразделений стали сообщения НАТО о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе Украины. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине.