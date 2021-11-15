Министра обороны Армении отправили в отставку после перестрелки на границе

Азербайджанские силы пытались прорвать границу Армении на восточном участке, заявил Пашинян во время заседания Совета безопасности Армении 15 ноября. "Со вчерашнего дня мы несколько раз проводили встречи и обсуждения. Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы", — сказал он. Минобороны Армении передавало, что днем 14 ноября подразделения Азербайджана "пытались улучшить" свои позиции на восточном направлении, началась перестрелка. Как отметило военное ведомство, в соцсетях появилась информация, что на этом участке на территорию Армении вошла азербайджанская техника. Минобороны республики подобные сообщения опровергло. Однако уже на следующий день Совбез Армении подтвердил, что бронетехника Азербайджана проникла на армянскую территорию. Совбез уточнил, что в результате четыре боевых поста Армении оказались окружены, после переговоров Азербайджан отвел свою технику. "Совбез обращает внимание России, ОДКБ и международного сообщества на продолжающиеся агрессивные действия ВС Азербайджана", — отмечается в сообщении. В Баку случившееся назвали провокацией со стороны Армении. Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные начали подтягивать свои силы к границе. "С целью пресечения провокации противника подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в этом направлении, приняли безотлагательные меры", — пояснило ведомство. Пашинян заявил, что текущая ситуация на границе вынудила его сменить министра обороны. Новым главой Минобороны Армении назначен Сурен Папикян, который ранее был вице-премьером. Снятый с должности Карапетян проработал министром обороны лишь четыре месяца. Предшественник Карапетяна на этом посту, Вагаршак Аратюняна, продержался восемь месяцев. Конфликт Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в районе Нагорного Карбаха обострился в субботу, 13 ноября. Гражданин Армении Норайр Мирзоян атаковал гранатой пост азербайджанской стороны у дороги близ города Шуша. Пострадали азербайджанский сержант-срочник Хафиз Насибов и еще три человека. Нападавшего задержали российские миротворцы, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в то числе о покушении на убийство и терроризме. В последующие дни, с вечера 13 ноября до утра 15 ноября, как заявило Минобороны Азербайджана, армянские военные обстреливали азербайджанские позиции в нескольких населенных пунктах из разнокалиберного оружия, в том числе из гранатометов. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщило об атаках с азербайджанской стороны. Информации о пострадавших в перестрелках с обеих стороны не поступало.