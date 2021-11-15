Австрия призвала ЕС подать России сигнал о недопущении эскалации на Украине

Европейский союз (ЕС) должен подать России четкий сигнал, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, передает ТАСС.

По словам дипломата, положение на востоке Украины критическое, а послать сигналы необходимо, чтобы вновь вернуться к мирному состоянию и не допускать осложнений.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал участников конфликта на Украине «не подливать масла в огонь». Тем не менее он оценил текущую ситуацию на востоке Украины как спокойную и отметил, что ЕС находится в тесном контакте с Киевом.