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На Украине усомнились в адекватности Зеленского

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко усомнился в том, что украинский президент Владимир Зеленский адекватно воспринимает ситуацию в стране.

По его словам, от призывов главы государства к олигархам не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и прочих заявлений на данную тему становится «аж страшно». Депутат отметил, что не хочет никого принижать, но посоветовал главе государства «гнать в шею» своих советников, если это они рекомендовали ему такую речь.

«Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», – подчеркнул парламентарий в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению политика, приближенные президента «боятся» рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики. Кучеренко напомнил, что на Украине простаивает 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Функционирует всего три блока из 23 государственных ТЭС.

«Что можно сказать, если 2 ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены <...> аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии?» – заключил парламентарий.

Ранее украинский лидер в своем видеообращении призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. По его словам, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно «разгоняются».

Накануне депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал главу государства Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину.

Конфликты,Илья Кива,Алексей Кучеренко,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,
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