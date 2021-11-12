Белоруссия решила обеспечить свою безопасность за счет России

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск готов при необходимости обеспечить безопасность страны с привлечением российских сил. Видеофрагмент его выступления опубликовали в Telegram-канале БелТА.

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«Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады. Созданная система реагирования на любые угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — заявил глава оборонного ведомства.

Хренин отметил, что Белоруссия готова защитить рубежи Союзного государства и в кратчайший срок создать нужную группировку войск в любом направлении, а попытки запугать «заставляют нас реагировать адекватно на данную ситуацию».

Министр подчеркнул, что военная активность, которая развязана соседними странами вблизи границ Белоруссии «по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом». По словам Хренина, сейчас на западной границе развернуты 12 полевых лагерей, установлены средства ПВО, а также создана группировка численностью более 15 тысяч человек.

«Наши соседи, в частности, Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем, связанных с отношениями внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу», — заявил глава Минобороны Белоруссии.

Он предостерег «горячие головы» и призвал западных партнеров не переоценивать свои возможности, поскольку Вооруженные силы Белоруссии «готовы ответить жестко на любые выпады».