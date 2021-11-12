США предупредили Евросоюз о возможном вторжении России на Украину

США предупредили Евросоюз (ЕС) о риске «вторжения» России на Украину, не приведя при этом никаких доказательств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, американские чиновники выразили опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «военной операции». При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, Евросоюзу не передали.

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Источники агентства заявили, что такая оценка Соединенных Штатов основана на «общедоступных доказательствах». Вашингтон планирует передать информацию по этой теме перед тем, как будет принято решение о коллективном ответе.

Ответ России

Близкий к Кремлю собеседник агентства заявил, что Россия не намерена начинать войну с Украиной, однако хочет показать, что в случае необходимости готова применить силу. Другой неназванный источник подтвердил, что наступление России «маловероятно», однако у Москвы якобы есть план реагирования на провокации Киева.

Заявления о якобы планируемом Москвой военном вторжении на Украину также опроверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

При этом Полянский обратил внимание на то, что большое количество угроз исходит от Украины. Кроме того, указал он, не стоит забывать и о военных кораблях США, действующих провокационно в водах Черного моря. «Так что каждый день очень тяжело избегать прямого столкновения в Черном море», — заметил дипломат. Он также подчеркнул, что Россия имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.

Что думают на Украине?

Возможность вторжения России на Украину в ближайшее время ранее оценил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, Россия весной подтянула к границам Украины «колоссальное количество вооружения», однако, полагает он, паниковать и беспокоиться на этот счет не нужно.

Как считает глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко, шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной увеличивают запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу. Он заявил, что с началом работы газопровода Москва «избавится от сдерживающего фактора», а Украина может стать более уязвимой к «российскому вторжению».

Визит главы ЦРУ в Россию

2 ноября в Москву прилетал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, чтобы, как сообщалось, провести ряд встреч с представителями российских властей и обсудить вопросы американо-российских отношений.

Уже в первый день поездки Бернс встретился с секретарем Совета безопасности (СБ) России Николаем Патрушевым. В пресс-службе аппарата Совбеза сообщили, что политики обсудили вопросы, связанные с отношениями Москвы и Вашингтона, не приведя других подробностей переговоров.

Позже телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден отправил Бернса в Москву, чтобы чтобы предупредить Кремль, что Вашингтон внимательно следит за увеличением числа войск возле границы с Украиной. Также директор ЦРУ должен был попытаться определить, что мотивирует действия России.

Что происходит на границе с Украиной?

30 октября газета The Washington Post написала о якобы наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021».

После этого пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби заявил, что Пентагон следит за ситуацией на границе Украины и России. При этом он отказался объяснить, о каком «необычном» поведении идет речь. В ответ на это посольство РФ в Вашингтоне выразило недоумение, что «пресс-службы Госдепартамента и Пентагона обеспокоены перемещением Вооруженных сил РФ по собственной территории, в пределах российских границ».