На Украине заявили о возможности отключений электроэнергии по воле Лукашенко

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире канала UkrLive заявил о том, что из-за неправильной энергетической политики Киев вынужден покупать электричество и газ у Белоруссии и России. По его словам, из-за политических вопросов Киев испортил отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и это может привести к тяжелым для Украины последствиям. "Мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию. А она может дать, а может и не дать. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут", - сказал Корнейчук. Эксперт добавил, что помимо электричества, Киев также испытывает нехватку газа, из-за чего Украине придется обратиться к российскому "Газпрому". В заключении Корнейчук отметил, что хотел бы увидеть хоть одно конкретное действие власти, которые было бы направлено на преодоление энергетического кризиса в стране. Ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Через месяц стало известно, что Украина планирует возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.