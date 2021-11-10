Ле Дриан провел встречи с армянским и азербайджанским коллегами по Нагорному Карабаху

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел в среду встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и руководителем внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе французского МИД.

"Год спустя после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Жан-Ив Ле Дриан принял Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Он провел с ними сначала раздельные, а затем совместную встречу под патронатом Минской группы ОБСЕ", - отметили в министерстве. "В ходе этих обменов глава французской дипломатии вновь повторил желание Франции содействовать активизации диалога между сторонами в интересах долгосрочного мира на Южном Кавказе", - указали в ведомстве.

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Ле Дриан также подчеркнул, что "Франция выступает за активные усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ ради достижения этой цели". Министр подтвердил свою готовность продолжать переговоры на политическом уровне со своими коллегами. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Париж для участия в 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.