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В Баку назвали провокационным визит министра обороны Армении в Карабах

ТАССиещё 1
4 часа назад

БАКУ, 9 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана расценило как военно-политическую провокацию посещение министром обороны Армении Аршаком Карапетяном Карабаха. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении оборонного ведомства.

"Армянские СМИ сообщили о незаконном визите министра обороны Армении Аршака Карапетяна на азербайджанские территории, где временно размещены российские миротворцы. Неразрешенный въезд министра обороны Армении на территорию Азербайджана, проведение им встреч с незаконными армянскими формированиями и озвучивание мнений об их боеготовности являются военно-политической провокацией", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны.

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В нем подчеркивается, что "подстрекательский визит министра обороны Армении был намеренно совершен накануне годовщины подписания президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении трехстороннего заявления от 10 ноября (9 ноября мск) 2020 года". "Грубо нарушая тем самым положения трехстороннего заявления, военно-политическое руководство Армении преследует цель намеренно обострить ситуацию в регионе и бросить тень на деятельность российских миротворцев", - подчеркивается в заявлении.

Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае повторения "подобных незаконных поездок на азербайджанские территории" Баку, руководствуясь законами республики, "примет необходимые меры для пресечения агрессивного сепаратизма и провокационных действий".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Конфликты,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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