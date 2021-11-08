В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

США ввели санкции за киберпреступления против россиянина и украинца

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

США ввели санкции против россиянина Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского, которых подозревают в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство финансов. Предполагаемых членов хакерской группировки REvil обвиняют в июльской атаке на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов. Как сообщает CNN, Васинский задержан в Польше и ждет экстрадиции в США, где ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. Полянин, по данным телеканала, все еще остается на свободе. Также утверждается, что власти конфисковали у подозреваемых $6 млн. Ранее Американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст заявили о необходимости обеспечить кибербезопасность сельскохозяйственного сектора страны. Сенаторы сообщили, что зерновая компания NEW Cooperative недавно подверглась атаке "российских хакеров" из группировки BlackMatter. Также по их словам, "связанная с Россией" REvil летом нарушила работу поставщика программного обеспечения Kaseya, в результате чего пострадали тысячи организаций, включая сеть продуктовых магазинов. Доказательств о причастности России к атакам сенаторы не предоставили.

США ввели санкции за киберпреступления против россиянина и украинца
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Джони Эрнст,Чак Грассли,Минфин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители