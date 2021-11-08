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Американский сенатор обвинил Байдена в развале армии

News.ruиещё 2
5 часов назад

Американский сенатор обвинил Байдена в развале армии
Фото: News.ruNews.ru

Американские солдаты уделяют больше времени изучению материалов о критической расовой теории, чем военной подготовке. В этом виновата администрация президента США Джо Байдена. Об этом заявил член комитета по вооружённым силам сената США Джош Хоули, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

Соответствующее заявление политик сделал после поражения американских военных во время недавних учений с британскими коллегами «Зелёный кинжал — 2021». При этом сенатор убеждён, что армия США по-прежнему является лучшей в мире, но власти делают всё, чтобы изменить подобное положение дел. Он добавил, что, в настоящее время военнослужащих беспокоят культурные, а не реальные противостояния.

Перестаньте ставить над военными гигантский социальный эксперимент, которого, по-видимому, хотят левые, — сказал Хоули.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена согласно опросу Саффолкского университета опустился до отметки 37,8%. Не нравятся действия главы государства 59% опрошенных. Ещё 46% считают, что американский лидер не справляется со своими обязанностями либо справляется хуже, чем они ожидали. Против выдвижения кандидатуры Байдена на второй срок выступили 64% респондентов, при этом 28% из них — демократы.

Конфликты,Джош Хоули,Джозеф Байден,Сенат США,Администрация США,Daily Telegraph,
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