Американский сенатор обвинил Байдена в развале армии

Американские солдаты уделяют больше времени изучению материалов о критической расовой теории, чем военной подготовке. В этом виновата администрация президента США Джо Байдена. Об этом заявил член комитета по вооружённым силам сената США Джош Хоули, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

Соответствующее заявление политик сделал после поражения американских военных во время недавних учений с британскими коллегами «Зелёный кинжал — 2021». При этом сенатор убеждён, что армия США по-прежнему является лучшей в мире, но власти делают всё, чтобы изменить подобное положение дел. Он добавил, что, в настоящее время военнослужащих беспокоят культурные, а не реальные противостояния.

Перестаньте ставить над военными гигантский социальный эксперимент, которого, по-видимому, хотят левые, — сказал Хоули.