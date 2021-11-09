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В США рассказали, что директор ЦРУ обсуждал в России

News.ruиещё 1
8 часов назад

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс обсуждал в Москве с представителями российских властей вопросы кибербезопасности и необходимость борьбы с преступниками в этой сфере. Об этом сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, сообщает ТАСС.

Директор [ЦРУ] Бёрнс обсудил [в Москве] ряд тем, включая кибербезопасность, в контексте наших продолжающихся консультаций с Россией о необходимости для России бороться с вредоносными вирусами-вымогателями, которые исходят с её территории, — цитирует её агентство.

Нюбергер добавила, что США изучают возможность контроля над вооружениями в киберпространстве с учётом его отличий от обычной военной сферы.

Ранее сообщалось, что с Бёрнсом встретились секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Стороны обсудили отношения России и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что с Бёрнсом по телефону общался Владимир Путин. В разговоре были затронуты темы двусторонних отношений и региональных конфликтов.

Конфликты,Уильям Бернс,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,ЦРУ,Совет безопасности РФ,
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