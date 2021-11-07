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США предупредили партнеров об угрозе эскалации конфликта в Донбассе

Елена Прошина
14 минут назад

Американские власти с помощью дипломатических каналов предупредили Евросоюз, Германию, Францию и Великобританию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

США предупредили ЕС об угрозе эскалации конфликта в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источников газеты, Вашингтон обратился в конце прошлой недели в Европейскую службу внешних связей и во внешнеполитические ведомства ФРГ, Франции и Соединенного Королевства. По мнению американской стороны, существует высокая концентрация российских войск у границы с Украиной. Отмечается, что ситуация может обостриться.

При этом во время встречи и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена на полях саммита G20 в Риме глава Белого дома потребовал от Берлина усилить давление на Москву, используя проект «Северный поток - 2». Süddeutsche Zeitung отмечает, что в Ведомстве федерального канцлера недовольны действиями России в ситуации вокруг Украины.

Тем временем, в российском посольстве в США озадачены заявлениями американского Госдепа и Минобороны относительно «необычной военной активности» России. Как сообщил ранее представитель Пентагона Джон Кирби, военное ведомство «пристально следит» за действиями российских Вооружённых сил «у украинских границ». Как сообщили в Кремле и в МИД России, данная информация не соответствует действительности, а публикации в СМИ на эту тему представляют собой очередной фейк.

Конфликты,Армия,Джон Кирби,Джозеф Байден,Министерство обороны,Пентагон,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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