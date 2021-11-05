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Новый министр обороны Украины высказался по урегулированию конфликта в Донбассе

Lenta.ruиещё 4
7 часов назад

Зеленский вывел Резникова из делегации Украины в контактной группе по Донбассу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву нужно искать «новые форматы и альянсы» для урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение он выразил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на Youtube-канале Shuster online.

Резников призвал не идеализировать Минские соглашения, заявив, что сам он всегда их критиковал, считая, что они «не являются плацдармом для мира». По его словам, документ достался Украине «в наследство» от предыдущего правительства, и нынешнее руководство страны должно искать новые форматы и союзников.

«Сегодня США дали сигнал, что они не против принимать участие [в урегулировании ситуации на Востоке Украины], в том числе в качестве посредника. Германия и Франция тоже не против. Ведутся все консультации», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вывел назначенного на пост министра обороны Алексея Резникова из состава украинской делегации, участвующей в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Конфликты,Ситуация в мире,Самоубийство,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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